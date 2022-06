Squid Game diventa reale, arriva uno show con veri concorrenti: ecco come fare per iscriversi (Di mercoledì 15 giugno 2022) 456 concorrenti. Un montepremi da 4,56 milioni di dollari. Dopo il successo della prima stagione e in attesa della seconda, Netflix ha deciso di fare un passo avanti: la piattaforma ha annunciato un reality show ispirato a Squid Game. I casting sono aperti: sul sito SquidGamecasting.com ci si può registrare in tre sezioni: Stati Uniti, Regno Unito o resto del mondo. La caratteristica per tutti i concorrenti è che bisogna sapere l’inglese per partecipare. Una volta accertata la conoscenza linguistica, si può arrivare da qualsiasi parte nel mondo. La differenza tra Squid Game e un qualsiasi Takeshi’s Castle era che in Squid Game non si veniva semplicemente eliminati, si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) 456. Un montepremi da 4,56 milioni di dollari. Dopo il successo della prima stagione e in attesa della seconda, Netflix ha deciso diun passo avanti: la piattaforma ha annunciato un realityispirato a. I casting sono aperti: sul sitocasting.com ci si può registrare in tre sezioni: Stati Uniti, Regno Unito o resto del mondo. La caratteristica per tutti iè che bisogna sapere l’inglese per partecipare. Una volta accertata la conoscenza linguistica, si puòre da qualsiasi parte nel mondo. La differenza trae un qualsiasi Takeshi’s Castle era che innon si veniva semplicemente eliminati, si ...

