Roma Task force in centro | l’operazione per la sicurezza dei cittadini | 3 arresti

Roma – E dopo quella di mercoledì nell'Area della Stazione Termini, ieri, analoga operazione interforze ad alto impatto è stata effettuata nell'area di piazza Vittorio Emanuele II, in particolare all'interno dei "Giardini Nicola Calipari", così come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza Pubblica, in Prefettura e pianificato in sede di Tavolo Tecnico in Questura. Ieri pomeriggio sono stati effettuati dei servizi di ordine e sicurezza pubblica a supporto di una operazione straordinaria interforze ad "alto impatto" nell'area di piazza Vittorio Emanuele II, in particolare all'interno dei "Giardini Nicola Calipari", effettuati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale. L'obiettivo specifico del servizio disposto, già prefissato con le ...

