Precampionato 2022/2023, i ritiri delle squadre di Serie A: date e località (Di mercoledì 15 giugno 2022) Archiviato il campionato, è tempo di pensare all’estate. E ai ritiri Precampionato delle venti squadre di Serie A che sono pronte ad iniziare la preparazione per una nuova stagione, con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di raggiungerli. C’è chi cambierà guida tecnica e chi no, c’è chi sceglierà la sede tradizionale del ritiro ma anche chi volerà oltreoceano per prendere parte ad una tournée. La Lazio torna ad Auronzo per il 15esimo anno di fila, il Napoli conferma Dimaro e la Fiorentina Moena. Il Bologna non si allontana da Pinzolo. Ecco tutto il programma dell’estate. IN AGGIORNAMENTO Atalanta Raduno a Zingonia 4 luglio, ritiro Clusone, 11-17 luglio Bologna Ritiro Pinzolo, 6-17 luglio Cremonese Raduno il 6 luglio a Cremona. Dimaro, dal 19 luglio Empoli Raduno 5-6 luglio ad ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Archiviato il campionato, è tempo di pensare all’estate. E aiventidiA che sono pronte ad iniziare la preparazione per una nuova stagione, con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di raggiungerli. C’è chi cambierà guida tecnica e chi no, c’è chi sceglierà la sede tradizionale del ritiro ma anche chi volerà oltreoceano per prendere parte ad una tournée. La Lazio torna ad Auronzo per il 15esimo anno di fila, il Napoli conferma Dimaro e la Fiorentina Moena. Il Bologna non si allontana da Pinzolo. Ecco tutto il programma dell’estate. IN AGGIORNAMENTO Atalanta Raduno a Zingonia 4 luglio, ritiro Clusone, 11-17 luglio Bologna Ritiro Pinzolo, 6-17 luglio Cremonese Raduno il 6 luglio a Cremona. Dimaro, dal 19 luglio Empoli Raduno 5-6 luglio ad ...

Pubblicità

StePicasso : RT @Rayo_Italia: Precampionato | La Salernitana annuncia un'amichevole contro il Rayo per il 19 luglio - rayistasmundo : RT @Rayo_Italia: Precampionato | La Salernitana annuncia un'amichevole contro il Rayo per il 19 luglio - Rayo_Italia : Precampionato | La Salernitana annuncia un'amichevole contro il Rayo per il 19 luglio - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: Precampionato | Il Rayo affronterà nientemeno che il Manchester United all'Old Trafford il 31 luglio - StePicasso : RT @Rayo_Italia: Precampionato | Il Rayo affronterà nientemeno che il Manchester United all'Old Trafford il 31 luglio -