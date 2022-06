Piazza Vecchia si trasforma in giardino: a settembre tornano i Maestri del Paesaggio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Bergamo. Piazza Vecchia torna a fiorire dall’8 al 15 settembre, grazie ala dodicesima edizione di Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio. L’evento di caratura internazionale dedicato all’architettura del Paesaggio e all’outdoor design, nelle prime 11 edizioni ha coinvolto 2 milioni di visitatori. La manifestazione è stata presentata mercoledì 15 giugno a Milano alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, del presidente di Arketipos Vittorio Rodeschini, del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del presidente della Camera di Commercio di Bergamo Carlo Mazzoleni e del progettista Cassian Schmidt. Anche quest’anno Piazza Vecchia sarà trasformata in una ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Bergamo.torna a fiorire dall’8 al 15, grazie ala dodicesima edizione di Landscape Festival – Idel. L’evento di caratura internazionale dedicato all’architettura dele all’outdoor design, nelle prime 11 edizioni ha coinvolto 2 milioni di visitatori. La manifestazione è stata presentata mercoledì 15 giugno a Milano alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, del presidente di Arketipos Vittorio Rodeschini, del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del presidente della Camera di Commercio di Bergamo Carlo Mazzoleni e del progettista Cassian Schmidt. Anche quest’annosaràta in una ...

