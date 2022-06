Milan, è fatta per il riscatto di Messias dal Crotone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro di Messias sarà ancora rossonero. E’ stato raggiunto l’accordo tra il Milan e il Crotone per il riscatto del cartellino dell’attaccante brasiliano: operazione da 4,5 milioni di euro bonus compresi. Un’intesa trovata nelle ultime ore dopo l’ultimo confronto tra i club per lo “sconto” richiesto dai rossoneri sul prezzo fissato la scorsa estate di 5,4 milioni. Il trentunenne diventa quindi a tutti gli effetti un calciatore del Milan, dopo il prestito dello scorso anno. Manca soltanto l’ultimo ok della nuova proprietà, dopo l’intesa raggiunta dai dirigenti e poi ci sarà l’ufficialità. Ancora uno sconto Ansa L’esterno d’attacco brasiliano ex Crotone Junior Messias Anche questa volta il Milan è riuscito a trattare sul prezzo del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il futuro disarà ancora rossonero. E’ stato raggiunto l’accordo tra ile ilper ildel cartellino dell’attaccante brasiliano: operazione da 4,5 milioni di euro bonus compresi. Un’intesa trovata nelle ultime ore dopo l’ultimo confronto tra i club per lo “sconto” richiesto dai rossoneri sul prezzo fissato la scorsa estate di 5,4 milioni. Il trentunenne diventa quindi a tutti gli effetti un calciatore del, dopo il prestito dello scorso anno. Manca soltanto l’ultimo ok della nuova proprietà, dopo l’intesa raggiunta dai dirigenti e poi ci sarà l’ufficialità. Ancora uno sconto Ansa L’esterno d’attacco brasiliano exJuniorAnche questa volta ilè riuscito a trattare sul prezzo del ...

