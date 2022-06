Mascherine | stop all’obbligo negli eventi al chiuso Raccomandata solo per gli esami di Stato e di maturità

Pubblicità

Poldoncino : RT @Adnkronos: #Mascherine al chiuso, stop obbligo da oggi #15giugno: cosa cambia. - Adnkronos : #Mascherine al chiuso, stop obbligo da oggi #15giugno: cosa cambia. - Giornaleditalia : #mascherinealchiusocovid Mascherine al chiuso, oggi 15 giugno stop all'obbligo: cosa cambia - LICIO15 : Mascherine al chiuso, stop obbligo da oggi 15 giugno: cosa cambia - - tabarro63 : RT @fanpage: #Mascherine al chiuso, non saranno più obbligatorie da domani, fatta qualche eccezione -

Via nei cinema e teatri. Solo raccomandate agli esami di terza media e maturità. Resterà sui mezzi di trasporto ed rsaall'obbligo dial chiuso da oggi, mercoledì 15 giugno. I dispositivi di sicurezza non saranno più necessari nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso. Mentre si va verso ...obbligoin cinema e teatri dal 16 giugno L'obbligo per l'utilizzo delle, previsto dall'ordinanza del ministero della Salute dello scorso aprile, scade il 15 giugno e, ...Novità infine per la scuola: dopo l’incontro della giornata del 13 giugno tra il ministro Speranza e il ministro Bianchi, è stato deciso lo stop alle mascherine per gli esami di maturità e quelli di ...Stop alla mascherina, da oggi, nei teatri, nei cinema e durante gli eventi sportivi al chiuso. Allo studio del governo, invece, un possibile prolungamento dell'obbligo della mascherina sui mezzi di ...