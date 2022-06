L’Ora Inchiostro contro Piombo pronto per un’edizione straordinaria sui fatti di Corleone: anticipazioni 15 e 22 giugno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nonostante l’ottima regia e il cast de L’Ora Inchiostro contro Piombo, sembra che il pubblico di Canale5 ormai non sappia reagire più ad alcuno stimolo e il debutto della serie non è riuscito a conquistare gli ascolti che meritava, andrà meglio questa sera? La serie tornerà in prime time con la seconda puntata e un altro pezzo di racconto sulla ‘lotta’ dei giornalisti e cronisti de L’Ora contro la mafia siciliana e non solo. L’arrivo di Antonio Nicastro ha rivoluzionato il giornale ma il suo modo di fare cozza un po’ con la continua richiesta di Anna di essere assunta. Il Direttore teme che la giornalista possa mettere in pericolo la moglie e così decide di spingere per un suo impiego nell’archivio del partito di Donati, riuscirà davvero a metterla a tacere? Intanto Nicastro e i ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nonostante l’ottima regia e il cast de, sembra che il pubblico di Canale5 ormai non sappia reagire più ad alcuno stimolo e il debutto della serie non è riuscito a conquistare gli ascolti che meritava, andrà meglio questa sera? La serie tornerà in prime time con la seconda puntata e un altro pezzo di racconto sulla ‘lotta’ dei giornalisti e cronisti dela mafia siciliana e non solo. L’arrivo di Antonio Nicastro ha rivoluzionato il giornale ma il suo modo di fare cozza un po’ con la continua richiesta di Anna di essere assunta. Il Direttore teme che la giornalista possa mettere in pericolo la moglie e così decide di spingere per un suo impiego nell’archivio del partito di Donati, riuscirà davvero a metterla a tacere? Intanto Nicastro e i ...

CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 15 Giugno 2022 · L'Ora: Inchiostro contro piombo, tra Scusate se esisto!, Chi l'ha visto?, ... - fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con la fiction #LoraInchiostroControPiombo con #ClaudioSantamaria https:… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con la fiction #LoraInchiostroControPiombo con #ClaudioSantamaria… - cirodemilio : RT @TeleConsiglio: Vi è piaciuta la scorsa settimana la partenza di L’Ora – Inchiostro contro piombo? -> - iamsalvonic : Ecco le anticipazioni della seconda puntata L'ORA inchiostro contro piombo, in onda STASERA in prima serata su… -