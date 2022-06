Jurassic World: Dominion, stabilisce il record di debutto in Nord America (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jurassic World: Dominion, ha calpestato il botteghino NordAmericano nel fine settimana. Consegnando una cifra stimata di 143,4 milioni di dollari, nell’era della pandemia più alta, debutto da venerdì a domenica di un film non di supereroi. Attivo in 4.696 cinema: Jurassic World: Dominion L’ultimo capitolo della trilogia mondiale di Universal Pictures e Amblin Entertainment ha sfidato le recensioni negative poiché ha spinto il conteggio globale verso i 400 milioni di dollari. Il franchise di 29 anni di Jurassic ha accumulato più di 1,8 miliardi di dollari nel solo Nord America. Il detentore del record rimane Jurassic World con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 15 giugno 2022), ha calpestato il botteghinono nel fine settimana. Consegnando una cifra stimata di 143,4 milioni di dollari, nell’era della pandemia più alta,da venerdì a domenica di un film non di supereroi. Attivo in 4.696 cinema:L’ultimo capitolo della trilogia mondiale di Universal Pictures e Amblin Entertainment ha sfidato le recensioni negative poiché ha spinto il conteggio globale verso i 400 milioni di dollari. Il franchise di 29 anni diha accumulato più di 1,8 miliardi di dollari nel solo. Il detentore delrimanecon ...

