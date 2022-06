God' s Favorite Idiot | su Netflix in streaming da oggi

(Di mercoledì 15 giugno 2022)15 giugno arriva insula prima stagione della serie comedy God's, con protagonisti Ben Falcone e Melissa McCarthy.15 giugno 2022 arriva insula prima stagione della serie comedy God's, con protagonisti Ben Falcone e Melissa McCarthy. La serie, prodotta da Melissa McCarthy e suo marito Ben Falcone, racconterà la storia del tranquillo Clark Thompson, un tecnico dalla vita tranquilla innamorato della collega Amily. La sua vita prende però una svolta quando scopre che Dio ha dei progetti per lui. Clark si troverà così alle prese con il compito di salvare il mondo, senza sapere come, e affronterà personaggi biblici come i cavalieri dell'Apocalisse ...

Oggi 15 giugno 2022 arriva in streaming su Netflix la prima stagione della serie comedy God's Favorite Idiot, con protagonisti Ben Falcone e Melissa McCarthy. La serie, prodotta da Melissa McCarthy e suo marito Ben Falcone, racconterà la storia del tranquillo Clark Thompson, un tecnico dalla vita tranquilla innamorato della collega Amily. La sua vita prende però una svolta quando scopre che Dio ha dei progetti per lui. Clark si troverà così alle prese con il compito di salvare il mondo, senza sapere come, e affronterà personaggi biblici come i cavalieri dell'Apocalisse. God's Favorite Idiot è una serie televisiva americana apocalittica sul posto di lavoro creata e interpretata da Ben Falcone per Netflix. La serie sarà composta da sedici episodi e il primo lotto di otto episodi sarà rilasciato il 15 giugno 2022.