Fratello Real Madrid, sorella Psg. Allegri è il San Francesco del calcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fratello Real Madrid, sorella Psg. Fu un giorno d’estate del 2021 che Massimiliano Allegri si sentì inondato della febbre d’amore verso il prossimo, verso gli umili, i diseredati. Secondo i beninformati, la prima vera apparizione risale a qualche anno prima. Fu lo shock dovuto alla sconfitta di Cardiff che sconvolse l’esistenza del nostro. Vide l’opulenza, la ricchezza, distruggere il suo sogno. Si ritirò nella sua Livorno e cominciò a vivere un profondo conflitto interiore. Avvertiva in maniera pressante l’esigenza di dedicare la propria esistenza ai meno fortunati. Ma non tutto gli era ancora chiaro. E mentre si preparava a un incontro con Florentino Perez, una vocina e un sogno lo sorpresero. Vide una squadra vestita di bianco festeggiare e una coppa dalle grandi orecchie. La voce gli chiese: ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022)Psg. Fu un giorno d’estate del 2021 che Massimilianosi sentì inondato della febbre d’amore verso il prossimo, verso gli umili, i diseredati. Secondo i beninformati, la prima vera apparizione risale a qualche anno prima. Fu lo shock dovuto alla sconfitta di Cardiff che sconvolse l’esistenza del nostro. Vide l’opulenza, la ricchezza, distruggere il suo sogno. Si ritirò nella sua Livorno e cominciò a vivere un profondo conflitto interiore. Avvertiva in maniera pressante l’esigenza di dedicare la propria esistenza ai meno fortunati. Ma non tutto gli era ancora chiaro. E mentre si preparava a un incontro con Florentino Perez, una vocina e un sogno lo sorpresero. Vide una squadra vestita di bianco festeggiare e una coppa dalle grandi orecchie. La voce gli chiese: ...

Pubblicità

napolista : Fratello #RealMadrid, sorella #Psg. #Allegri è il San Francesco del calcio L’allenatore che ha abbracciato l’umilt… - real_mary92 : @laregiaaaaa Poi anche lì, è una foto vecchia di 10 giorni fa però si pubblicano a random video di Jess e baru al g… - STIGMH0LLAND : mio fratello che torna dal grest con una V tatuata sul braccio HE’S SO REAL HE’S SO ME - sportli26181512 : #Marcelo lascia il Real Madrid: le parole di #Ronaldo per il “fratello”: Il brasiliano ha finito la sua carriera co… - real_Crono : @laveraEstia @LaVeraAfrodite tu e tuo fratello -