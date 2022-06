F1, GP Canada 2022: le gomme portate da Ferrari e Red Bull. Possibili strategie e pit-stop (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un gradito ritorno. Dopo due anni di assenza il GP del Canada tornerà a essere weekend di gara in F1. La pandemia Covid-19 aveva costretto gli organizzatori a rinunciare alle edizioni 2020 e 2021 e quindi il fine-settimana di Montreal sarà nuovamente teatro di grandi sfide (17-19 giugno). Un appuntamento che segue da vicino quello di Baku (Azerbaijan), dal momento che a distanza di una settimana si correrà in territorio nordamericano. Per questo weekend la Pirelli ha le mescole più morbide della gamma, che erano state scelte per il 2019, utilizzate nelle ultime due gare in calendario (Monaco e Azerbaijan). Questo significa che i team avranno a disposizione C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. Una pista quella canadese simile per alcune caratteristiche a quella azera, vista l’importanza di trazione e frenata su una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un gradito ritorno. Dopo due anni di assenza il GP deltornerà a essere weekend di gara in F1. La pandemia Covid-19 aveva costretto gli organizzatori a rinunciare alle edizioni 2020 e 2021 e quindi il fine-settimana di Montreal sarà nuovamente teatro di grandi sfide (17-19 giugno). Un appuntamento che segue da vicino quello di Baku (Azerbaijan), dal momento che a distanza di una settimana si correrà in territorio nordamericano. Per questo weekend la Pirelli ha le mescole più morbide della gamma, che erano state scelte per il 2019, utilizzate nelle ultime due gare in calendario (Monaco e Azerbaijan). Questo significa che i team avranno a disposizione C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. Una pista quella canadese simile per alcune caratteristiche a quella azera, vista l’importanza di trazione e frenata su una ...

