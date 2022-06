Donna uccisa a coltellate a Napoli, si indaga sul figlio 17enne (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - La posizione di un ragazzo di 17 anni di Napoli è al vaglio degli inquirenti dopo la morte della madre 61enne. Secondo una prima ricostruzione della polizia, i due, madre e figlio, hanno avuto una lite nel loro appartamento di Rampe San Giovanni Maggiore al termine della quale la Donna è stata raggiunta da diverse coltellate ed è morta. Con le mani insanguinate si è affacciato al balcone di casa chiedendo aiuto perché 'mamma si sta suicidando'. Dal vicolo di Rampe San Giovanni Maggiore a Napoli i residenti hanno chiamato la polizia. Ma lui era barricato in casa e c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta. A terra il corpo di una Donna, sua madre, 61 anni, psichiatra, in un lago di sangue, trafitta da numerose coltellate. Poco distante, ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - La posizione di un ragazzo di 17 anni diè al vaglio degli inquirenti dopo la morte della madre 61enne. Secondo una prima ricostruzione della polizia, i due, madre e, hanno avuto una lite nel loro appartamento di Rampe San Giovanni Maggiore al termine della quale laè stata raggiunta da diverseed è morta. Con le mani insanguinate si è affacciato al balcone di casa chiedendo aiuto perché 'mamma si sta suicidando'. Dal vicolo di Rampe San Giovanni Maggiore ai residenti hanno chiamato la polizia. Ma lui era barricato in casa e c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta. A terra il corpo di una, sua madre, 61 anni, psichiatra, in un lago di sangue, trafitta da numerose. Poco distante, ...

