Amazzonia | Johnson preoccupato per sorte giornalista Gb

(Di mercoledì 15 giugno 2022) LONDRA – Il governo di Londra è seriamente “” per ladi Dom Phillips,britannico scomparso 10 giorni fa inassieme all’antropologo brasiliano Bruno Araújo Pereira, con il quale stava indagando sulla situazione delle comunità indigene locali, e che si ritiene possa essere stato ucciso. Lo ha detto oggi il premier Boris, sollecitato nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni dalla sua predecessora e collega di partito Theresa May a usare “tutte le risorse necessarie” per far pressione sulle autorità di Brasilia affinché sulla vicenda sia fatta piena luce. Rispondendo a May, eletta nel collegio dell’Inghilterra meridionale che copre la zona in cui vivono alcuni familiari di Dom Phillips,ha sottolineato di essere ...