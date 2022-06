Ultime Notizie – Elezioni comunali | Meloni supera Salvini | Pd primo partito | crollo M5S

(Di martedì 14 giugno 2022)tra vincitori e vinti, con l’esito delle amministrative che lascia sul campo di battaglia qualche ‘ferito’ eccellente. See Berlusconi insieme si aggiudicano alturno Palermo, Genova e L’Aquila, è all’interno della coalizione di centrodestra che il voto cambia gli equilibri: per la prima volta certificato dalle urne, arriva il sorpasso di Fratelli d’Italia sulla leadership leghista. E, forte dei risultati e del flop della Lega, lancia subito l’avvertimento ai compagni di viaggio: “Il fatto che siamo la forza di traino – dice – è un’indicazione della chiarezza delle posizioni. Agitare l’uomo nero – ammonisce – non funziona più”. Ma non è tutto. Anche sul fronte degli alleati di centrosinistra – che conquistano al...

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - ilFattoMolfetta : PESCA, STOP ALLO SCIOPERO ANCHE A MOLFETTA: OGGI LA CONFERENZA STATO REGIONI - PalermoToday : Severodonetsk isolata dal resto del mondo: 'Costo umano della battaglia è terrificante' - romaforever_it : Calciomercato Roma 2022/2023 Ultime Notizie - Transfer Market Latest News -

Il Sole 24 ORE

Ventiquattro ore di stop per il voto e poi via, di nuovo in giro per l'Italia. Ieri a Bologna a presentare il suo libro, oggi a Milano, per 'spiegare il nostro progetto alternativo ai populismi'. È ...D'un colpo solo i romani in vacanza dovranno prendere confidenza con tutti volti nuovi. Tre sindaci e una sindaca eletti ieri e per tutti è la prima volta. Cristian Leccese a Gaeta ha dominato dal ... Ucraina, ultime notizie. Zelensky: costo umano battaglia Severodonetsk terrificante La transizione energetica è il tema principale nel settore delle utility, con la maggior parte delle aziende impegnate in programmi di investimento pluriennali, volti alla sostituzione dei ...Stefano De Martino e Belen Rodriguez da ormai qualche mese sono tornati ad essere una coppia. Nel corso delle ultime ore si è però parlato di una nuova crisi nel loro rapporto, voci però che i due ...