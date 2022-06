(Di martedì 14 giugno 2022)– Si è conclusa con l’affidamento a due associazioni, Peter Pan Ganemp – APS e Fe.Na.L.C. – Federazione Nazionale Liberi Circoli A.P.S., la procedura di manifestazione di interesse “” per l’avvio di unpilota inerente attività die servizi dialle persone contà in due aree dilibera nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2022. L’area diindividuata, come da planimetria allegata all’Avviso pubblicato il 20 maggio scorso, è quella adiacente allo stabilimento “Tulum”, sul lungomare destro della Marina di. Le due associazioni i cui progetti sono stati selezionati stipulano una convenzione con il Comune di ...

La Maddalena . Ultimata l'installazione della Seatrac nelladi Punta Tegge, un importante strumento per agevolare la quotidianità delle persone con difficoltà motorie. Scrive l'amministrazione comunale di La Maddalena: "Era un obiettivo che l'...Se non c'è un rettangolo d'erba va bene anche la terra, l'asfalto di una strada o la. Poi,... garantendo una crescitae sostenibile a beneficio di chi lavora nel calcio e di tutti ... Spiaggia inclusiva, assistenza e animazione ai disabili: il progetto decolla sul litorale di Latina La Maddalena. Ultimata l’installazione della Seatrac nella spiaggia di Punta Tegge, un importante strumento per agevolare la quotidianità ...Il progetto “Spiaggia abile” presentato dai comuni della costa molisana con Montenero di Bisaccia come capofila si è guadagnato il primo posto a livello nazionale ed è stato finanziato dalla Presidenz ...