(Di martedì 14 giugno 2022) Nel corso del suo intervento odierno a Tmw Radio, Marioha affrontato il tema del rapporto tra i tifosi e lenel calcio odierno. Parte dalla Roma e dalla Lazio. «Sono particolarmente colpito dal comportamento dei tifosi della Roma. Vivo a Roma da cinquant’anni non ricordo una fiducia così forte, così estesa, tra romanisti e. Hanno fiducia, si fidano. Dellae di Mourinho, che è un’espressione della. Mentre i laziali non si fidano della Lazio, o i fiorentini della Fiorentina» Continua. «Ladie didi più dellasecondo me servirebbe fiducia. Tifare la squadra non ...

GOccorsio : RT @napolista: Sconcerti: «L’amore di Koulibaly per il Napoli ha un prezzo. La gente deve capire che il mondo è cambiato» A Maracanà. «Il… - napolista : #Sconcerti: «La gente è convinta di sapere sempre tutto ed invece dovrebbe fidarsi delle società» A Tmw Radio. «Ti… - napolista : Sconcerti: «L’amore di Koulibaly per il Napoli ha un prezzo. La gente deve capire che il mondo è cambiato» A Marac… -

Kalidou Koulibaly Il noto editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, è intervenuto a Maracanà, su Tmw Radio, in relazione alla situazione in casa Napoli, sia relativamente ai contratti ...

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Se devo scegliere tra Bernardeschi e Deulofeu prendo lo spagnolo, perché al Napoli ..."