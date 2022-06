Salernitana, asse con la Juventus: Kastanos e non solo (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Morgan De Sanctis è stato insignito della carica di direttore sportivo ma non è stato ancora ufficialmente presentato. Le strategie dell’erede di Sabatini, dunque, non sono ancora state esposte ma il mercato non può attendere. Ecco, allora, che l’ex portiere ha iniziato a imbastire una fitta rete di contatti, bussando con decisione alla porta della Juventus. In ballo con i bianconeri c’è il riscatto di Grigoris Kastanos, per il quale la Salernitana dovrebbe versare nelle casse juventino un milione e 300 mila euro, attendendo poi la decisione della Vecchia Signora che si è riservata il contro-riscatto in proprio favore. Motivo, quest’ultimo, che induce a diverse riflessioni. De Sanctis, infatti, vorrebbe imbastire una trattativa più ampia con la società di Torino, mettendo sul tavolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Morgan De Sanctis è stato insignito della carica di direttore sportivo ma non è stato ancora ufficialmente presentato. Le strategie dell’erede di Sabatini, dunque, non sono ancora state esposte ma il mercato non può attendere. Ecco, allora, che l’ex portiere ha iniziato a imbastire una fitta rete di contatti, bussando con decisione alla porta della. In ballo con i bianconeri c’è il riscatto di Grigoris, per il quale ladovrebbe versare nelle cjuventino un milione e 300 mila euro, attendendo poi la decisione della Vecchia Signora che si è riservata il contro-riscatto in proprio favore. Motivo, quest’ultimo, che induce a diverse riflessioni. De Sanctis, infatti, vorrebbe imbastire una trattativa più ampia con la società di Torino, mettendo sul tavolo ...

