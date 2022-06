Probabile prezzo Xiaomi Mi Band 7 in Europa: quanto potrebbe costare (Di martedì 14 giugno 2022) La Xiaomi Mi Band 7 potrebbe avere un prezzo compreso tra i 50 ed i 60 euro in Europa, almeno secondo quanto riferito dall’insider SnoopyTech, che ha anche reso noto il lancio in Paesi diversi dalla Cina avverrà molto presto. Ricordiamo anche che la precedente Xiaomi Mi Band 6 aveva un prezzo iniziale di 49,99 euro in Italia, e che la versione successiva dotata di modulo NFC per i pagamenti contactless è stata venduta qualche tempo dopo a 5 euro in più. La Xiaomi Mi Band 7 è stata presentata qualche settimana fa localmente: vale la pena affermare che il nuovo braccialetto intelligente vanta uno schermo più ampio del 25%, contraddistinto da una diagonale da 1.62 pollici, anche più luminoso (500 contro ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 giugno 2022) LaMiavere uncompreso tra i 50 ed i 60 euro in, almeno secondoriferito dall’insider SnoopyTech, che ha anche reso noto il lancio in Paesi diversi dalla Cina avverrà molto presto. Ricordiamo anche che la precedenteMi6 aveva uniniziale di 49,99 euro in Italia, e che la versione successiva dotata di modulo NFC per i pagamenti contactless è stata venduta qualche tempo dopo a 5 euro in più. LaMi7 è stata presentata qualche settimana fa localmente: vale la pena affermare che il nuovo braccialetto intelligente vanta uno schermo più ampio del 25%, contraddistinto da una diagonale da 1.62 pollici, anche più luminoso (500 contro ...

