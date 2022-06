Morto lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua (Di martedì 14 giugno 2022) Lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua, autore di celebri romanzi come L’amante (1977) e Un divorzio tardivo (1982), è Morto oggi al Sourasky Medical Center di Tel Aviv dopo una lunga battaglia contro il cancro. Abraham Yehoshua è stato autore ed insegnate, considerato uno dei più grandi narratori contemporanei impegnato a raccontare le condizioni del Medio Oriente, ed è Morto all’età di 85 anni dopo averne trascorsi molti a cercare di sconfiggere il cancro che lo ha in fine ucciso. La notizia dalla scomparsa di Yehoshua è stata riportata dai media israeliani, i quali hanno anche riferito che i funerali si svolgeranno domani pomeriggio al cimitero Ein Carmel, a Sud di Haifa. Ginevra Mattei Seguici su Google ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Lo, autore di celebri romanzi come L’amante (1977) e Un divorzio tardivo (1982), èoggi al Sourasky Medical Center di Tel Aviv dopo una lunga battaglia contro il cancro.è stato autore ed insegnate, considerato uno dei più grandi narratori contemporanei impegnato a raccontare le condizioni del Medio Oriente, ed èall’età di 85 anni dopo averne trascorsi molti a cercare di sconfiggere il cancro che lo ha in fine ucciso. La notizia dalla scomparsa diè stata riportata dai media israeliani, i quali hanno anche riferito che i funerali si svolgeranno domani pomeriggio al cimitero Ein Carmel, a Sud di Haifa. Ginevra Mattei Seguici su Google ...

Agenzia_Ansa : Addio ad Abraham Yehoshua. Lo scrittore israeliano e uomo di pace è morto questa mattina. Lo ha annunciato l'ospeda… - repubblica : E' morto Abraham Yehoshua. Il grande scrittore israeliano aveva 85 anni - HuffPostItalia : È morto Abraham Yehoshua, lo scrittore che credeva nella pace possibile fra Israele e Palestina - laviniamainardi : RT @_MicroMega_: Abraham B. #Yehoshua , scrittore, drammaturgo e accademico israeliano, è scomparso il #14giugno. @_MicroMega_ lo ricorda… - Carmenthesign : RT @mariolavia: È morto il grande Abraham Yehoshua, per me il più grande scrittore israeliano che mi ha accompagnato in tutti questi decenn… -