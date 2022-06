Milan: è fatta per Florenzi, vicino il riscatto di Messias (Di martedì 14 giugno 2022) In casa Milan continua il lavoro per il riscatto di Junior Messias: nelle prossime ore è previsto un nuovo appuntamento tra la dirigenza rossonera e il Crotone per chiudere la trattativa per una cifra vicina 4 milioni di euro. Tutto fatto invece per il riscatto di Alessandro Florenzi, che dopo l’ottima stagione resterà in rossonero a titolo definitivo; accordo raggiunto con i giallorossi per 2.7 milioni di euro, anziché i 4.5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Nel frattempo, Maldini e Massara hanno avviato contatti con l’entourage di Charles De Ketelaere, talento classe 2001 che piace tanto ai rossoneri, ma non ancora con il Club Brugge, che chiede sempre 25-30 milioni di euro. A centrocampo la trattativa con Renato Sanches è ormai prossima alla definizione, mentre in difesa Sven Botman ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) In casacontinua il lavoro per ildi Junior: nelle prossime ore è previsto un nuovo appuntamento tra la dirigenza rossonera e il Crotone per chiudere la trattativa per una cifra vicina 4 milioni di euro. Tutto fatto invece per ildi Alessandro, che dopo l’ottima stagione resterà in rossonero a titolo definitivo; accordo raggiunto con i giallorossi per 2.7 milioni di euro, anziché i 4.5 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Nel frattempo, Maldini e Massara hanno avviato contatti con l’entourage di Charles De Ketelaere, talento classe 2001 che piace tanto ai rossoneri, ma non ancora con il Club Brugge, che chiede sempre 25-30 milioni di euro. A centrocampo la trattativa con Renato Sanches è ormai prossima alla definizione, mentre in difesa Sven Botman ...

