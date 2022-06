Milan | De Grandis | “Le punte attuali | più Origi | basterebbero a Pioli”

Pubblicità

PianetaMilan : @acmilan, #DeGrandis: “Le punte attuali, più #Origi, basterebbero a #Pioli” #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : De Grandis su Zaniolo: «O svolta o la Roma deve monetizzare» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - gilnar76 : De Grandis: «Il #Milan è in una situazione diversa rispetto all’Inter» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #DeGrandis: «Il #Milan è in una situazione diversa rispetto all’#Inter» - ArmandaGelsomin : RT @MilanNewsit: De Grandis sulle punte del Milan: 'Le attuali, più Origi, basterebbero a Pioli' -

... dando un contributo essenziale per la conquista dello scudetto Stefano De, opinionista Sky, è convinto che non servano grandi stravolgimenti: ilè già forte così com'è e con l'arrivo ......25, dalle 14:30 alle 15:30, dalle 17:30 alle 18:30 In studio: Giorgia Cenni, Stefano De, ...sfida l'Empoli a San Siro con l'obiettivo di vincere e scavalcare momentaneamente in testa il, ...Stefano De Grandis ha analizzato la situazione di Nicolò Zaniolo in casa Roma: di seguito le sue dichiarazioni sull’esterno «Tanti critici si sono spesi come il più grande talento tra i giovani. Ci ha ...Stefano De Grandis, noto opinionista, ha parlato della situazione societaria del Milan, molto diversa rispetto a quella dell’Inter Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha dichiarato: «Il Milan non ha ...