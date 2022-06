Milan, Caldara in cerca di una sistemazione (Di martedì 14 giugno 2022) Uno dei casi da risolvere in casa Milan è quello relativo a Mattia Caldara. Il difensore non rientra nei piani di Pioli e ha ancora un... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Uno dei casi da risolvere in casaè quello relativo a Mattia. Il difensore non rientra nei piani di Pioli e ha ancora un...

Pubblicità

_Sim95_ : Ma caldara castillejo e duarte quando se ne vanno dal Milan?????? - KaiomihnElnano : Ho la brutta sensazione che il Milan non comprerà difensori centrali Terranno Caldara - Lilibeth3090 : Io prenderei: Renato 18M, Origi 0M, Botman 30M, Lang 22M tqt e rotazioni varie, più esterno dx forte da circa 30M.… - Spina14_acm : @Captivus_acm È troppo madridista Vivrebbe il passaggio al Milan come un downgrade ne sono assolutamente sicuro co… - Axel38 : @TMW_radio Caldara alla Juve non ha mai giocato…ha fatto parte del ritiro e poi lo hanno sbolognato al Milan -