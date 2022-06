Mertens-Napoli ai titoli di coda: i giorni all’addio.Seguito da due tecnici che lo corteggiano (Di martedì 14 giugno 2022) Mertens-Napoli ai titoli di coda mancano sedici giorni all'addio del belga che è corteggiato da Sarri e Gattuso L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 14 giugno 2022)aidimancano sediciall'addio del belga che è corteggiato da Sarri e Gattuso L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

anperillo : Le frasi amare di #Mertens stanno disorientando la tifoseria del #Napoli. Le possibilità di un riavvicinamento ora… - claudioruss : Dries #Mertens in conferenza stampa dal Belgio: 'Il mio futuro ? Voglio la scelta giusta. Voglio trovare un bel clu… - calciomercatoit : ????#Mertens: “Voglio solo fare una buona scelta, trovare una squadra forte. Pensavo di restare al #Napoli, non ho an… - dipagaeta50 : @cn1926it Peccato un altra bellissima storia che a Napoli nel Napoli per COLPA di un Presidente PDRE PADRONE f… - PPanariello : @PinoSa54 @GioFrezzetti L'altezza era un esempio. L'ultima parte di stagione fa testo a parte. Dopo le 3 sconfitte… -