Luca Argentero: Con il cinema è stato un colpo di fulmine (Di martedì 14 giugno 2022) Luca Argentero: «Ho avuto tanta fortuna, ma negli Stati Uniti non mi hanno voluto» Il Messaggero, pagina 15, di Andrea Scarpa. È bello, bravo e buono. Piace a tutti – uomini e donne di ogni età – dice cose mediamente intelligenti e condivisibili, e dopo le due seguitissime stagioni di Doc – Nelle tue mani, la serie medical di Rai1 dagli ascolti straordinari (picchi da 8 milioni e mezzo di telespettatori), Luca Argentero, 44 anni, moglie (l’attrice e influencer Cristina Marino, 31) e una figlia (Nina Speranza, 2), è al centro di mille progetti, desideri, sogni. Scusi, le sta andando tutto bene e pochi giorni fa se ne esce – a Ti Sento, il talk show di Pierluigi Diaco su Rai2 – dicendo che vorrebbe addirittura ritirarsi?«Era una battuta, giuro. Volevo soltanto dire che il ritmo di questi ultimi vent’anni è ... Leggi su tvzoom (Di martedì 14 giugno 2022): «Ho avuto tanta fortuna, ma negli Stati Uniti non mi hanno voluto» Il Messaggero, pagina 15, di Andrea Scarpa. È bello, bravo e buono. Piace a tutti – uomini e donne di ogni età – dice cose mediamente intelligenti e condivisibili, e dopo le due seguitissime stagioni di Doc – Nelle tue mani, la serie medical di Rai1 dagli ascolti straordinari (picchi da 8 milioni e mezzo di telespettatori),, 44 anni, moglie (l’attrice e influencer Cristina Marino, 31) e una figlia (Nina Speranza, 2), è al centro di mille progetti, desideri, sogni. Scusi, le sta andando tutto bene e pochi giorni fa se ne esce – a Ti Sento, il talk show di Pierluigi Diaco su Rai2 – dicendo che vorrebbe addirittura ritirarsi?«Era una battuta, giuro. Volevo soltanto dire che il ritmo di questi ultimi vent’anni è ...

Pubblicità

tvzoomitalia : Luca Argentero: 'Con il cinema è stato un colpo di fulmine' @Lucaargentero @andreascarpa4 - OctavianZaki : @bloody_ale @__Jandoo Perché proprio Luca Argentero? ?? - bloody_ale : @__Jandoo @OctavianZaki Ma infatti i suoi dm contengono i segreti di fatima le password per le testate nucleari il… - AleCaspani : @natali_eleonora @DoraEbasta Certo che trovare un tweet che racchiuda sia le Birkenstock, sia Luca Argentero è notevole ?? - jolejole31 : L'interesse che ha Luca per Carmen è lo stesso che potrebbe avere 'Luca Argentero' per me ?? Si arruffiana a lei e… -