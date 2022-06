Lo show di Baldini a Sky: «A Palermo, se sei sposato e guardi le altre donne fanno bene a tagliarti i c…» (Di martedì 14 giugno 2022) Il Palermo è risalito in Serie B, ma a occupare le cronache, oltre al successo della squadra, sono le dichiarazioni del suo allenatore, Silvio Baldini, che, ospite di “Sky Sport Calciomercato l’originale”, si è reso protagonista di un battibecco con Bonan. Il tema? Le donne e la cultura palermitana. «Palermo non è come Milano. Qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va bene. Non è una città facile dove tu puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Faccio un esempio: se sei sposato e ti metti a guardare le belle donne, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) Ilè risalito in Serie B, ma a occupare le cronache, oltre al successo della squadra, sono le dichiarazioni del suo allenatore, Silvio, che, ospite di “Sky Sport Calciomercato l’originale”, si è reso protagonista di un battibecco con Bonan. Il tema? Lee la cultura palermitana. «non è come Milano. Qui se seie ti metti a guardare delle bellenon va. Non è una città facile dove tu puoi venire e comportarti come fossi a Milano. Faccio un esempio: se seie ti metti a guardare le belle, non ti è vietato ma sicuramente non sarai accettato, perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono ...

napolista : Lo show di Baldini a Sky: «A Palermo, se sei sposato e guardi le altre donne fanno bene a tagliarti i c…» Battibec… - RenatoMaisani : A me lo show di Silvio #Baldini non fa per niente ridere: mi sembra solo una sequela di volgarità, 'bomberismo' e l… - OdeonZ__ : Baldini, sbrocco show in tv: 'A Palermo non guardi le donne'. E manda a quel paese il presentatore...… - cmdotcom : '#Palermo in Serie A se restano tutti': parola di #Baldini, che show in diretta tv VIDEO - grafuio : RT @90ordnasselA: Io come ?@PaoloCond? assistendo allo show di Baldini su Sky ?? -