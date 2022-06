L’India vuole costruire in patria i cacciabombardieri per la sua aeronautica (Di martedì 14 giugno 2022) Atmanirbhar Bharat, che si può tradurre come “India autosufficiente”, è un piano promosso dal governo indiano retto dal primo ministro Narendra Modi riguardante la visione economica e lo sviluppo del Paese. L’India intende, con questo progetto, avere una partecipazione più ampia all’economia mondiale, perseguendo politiche che siano efficienti, competitive e resilienti, e soprattutto autosufficienti. Nel InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 14 giugno 2022) Atmanirbhar Bharat, che si può tradurre come “India autosufficiente”, è un piano promosso dal governo indiano retto dal primo ministro Narendra Modi riguardante la visione economica e lo sviluppo del Paese.intende, con questo progetto, avere una partecipazione più ampia all’economia mondiale, perseguendo politiche che siano efficienti, competitive e resilienti, e soprattutto autosufficienti. Nel InsideOver.

Pubblicità

fattoquotidiano : L’India vuole raddoppiare l’import di petrolio russo. Prodotti raffinati rivenduti anche in Europa e Usa - vfiore0 : @Franc_Carbone94 @KersevanRoberto @BusaFabio Statisticamente gli uragani sono in calo, del livello mare su è detto,… - DiventandoJeeg : @conteDartagnan Il problema è che l'umanità non vuole cambiare perchè significa limitare il proprio piacere e le pr… - StefaniaFlamin1 : Riguardando Overland de 2018 in India hanno fatto vedere e spiegato le svastiche che praticamente sono rappresentat… - SHIN_Fafnhir : @Geronim22285766 Vuole dire che a produrre saranno India, Russia, Cina, Giappone, ecc... E comunque l'UE non mantiene le scadenze. -