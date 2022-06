La notte sotto l'Etna di Elena, uccisa dalla madre (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Elena del Pozzo, 5 anni a luglio, è stata uccisa in un assolato pomeriggio siciliano e per una notte intera il suo corpo è rimasto affidato all'abbraccio dell'Etna: è lì, in un campo incolto di Mascalucia alle pendici del vulcano che sputa fuoco e vomita lava da due anni, che Martina Patti aveva tentato di scavare tra le ginestre una fossa, però troppo piccola per contenere il corpo, infilato in una matrioska di sacchi neri, la propria figlia senza vita. La fandonia del sequestro da parte di "uomini incappucciati" è stata smontata al mattino, in un'operazione di demistificazione preceduta da una fila di auto dei carabinieri che poco prima delle 8 si erano dirette da Catania verso Mascalucia, attraversando paesini costruiti sulla lava e con la lava. Qualche posto di blocco qui e lì, forse per ingannare la donna e ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI -del Pozzo, 5 anni a luglio, è statain un assolato pomeriggio siciliano e per unaintera il suo corpo è rimasto affidato all'abbraccio dell': è lì, in un campo incolto di Mascalucia alle pendici del vulcano che sputa fuoco e vomita lava da due anni, che Martina Patti aveva tentato di scavare tra le ginestre una fossa, però troppo piccola per contenere il corpo, infilato in una matrioska di sacchi neri, la propria figlia senza vita. La fandonia del sequestro da parte di "uomini incappucciati" è stata smontata al mattino, in un'operazione di demistificazione preceduta da una fila di auto dei carabinieri che poco prima delle 8 si erano dirette da Catania verso Mascalucia, attraversando paesini costruiti sulla lava e con la lava. Qualche posto di blocco qui e lì, forse per ingannare la donna e ...

Pubblicità

sempre_f3de : LUI NON C'HA DORMITO LA NOTTE CAPITE? mi sto pisciando sotto vi giuro. #unprofessore - CRlSXCX : @plasticheartsh io invece che sono finito sotto un treno per una notte con uno etero, fidanzato e convivente…. Bho… - fatanuvola : RT @pericarla: Questa notte, sotto l'infinitesima luce delle stelle alberi e fiori vanno spargendo i loro freschi profumi. Cammino in mezzo… - pippo061 : @Orli19831 @Orli19831 ti correggo, non sotto le gambe ma tra le cosce. Mi sovviene quell barzelletta: notte a Napol… - PatPatroclo : @IlVeroAchille credo sia stato il gelato preso all'una di notte alla festa sotto casa -