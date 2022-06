Inps: gli aumenti delle pensioni per il 2022 e la perequazione - Ecco tutte le TABELLE (Di martedì 14 giugno 2022) Con perequazione delle pensioni - si legge in una nota Inps - va intesa la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita . Ha l’obiettivo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 14 giugno 2022) Con- si legge in una nota- va intesa la rivalutazione annuale degli importi dei trattamentistici per adeguarli al costo della vita . Ha l’obiettivo...

Pubblicità

BibMarino2 : @FrancoArlati Tiene l'archivio di tutti i CCNL (ma potrebbe farlo una autorità indipendente o l'INPS o il ministero… - FabSor12 : @latwittipe @giallideilimoni @fabiospes1 @il_cappellini Mah avrei da ridire…comunque ok Prendi una giülia e mettic… - LUCYNA9425 : RT @INPS_it: #Inps e #AssegnoUnico e Universale #AUU. ?? Da marzo ad oggi gli assegni pagati dall'Istituto sono stati 21.181.727. ?? https:/… - giuslavoristi : [5/5] ??Intanto @INPS_it rileva che da cinque anni i lavoratori stagionali aumentano anche in Campania e Sicilia, do… - aversanocarmen1 : @gallina_di @Quirinale Quello che fece Mussolini fu pagato dallo stesso cn la vita! Qui sono in troppi ! E dovrebb… -