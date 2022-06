I viaggi di Giuditta | Roberta Scotto Galletta racconta Procida attraverso gli occhi di una bimba

(Di martedì 14 giugno 2022) Sullo sfondo l’isola Capitale della Cultura 2022, per una storia illustrata per i più piccoli che“Idi”, una bambina di 7 anni che vive una vita piena di affetti. Il racconto di, con le illustrazioni di Simone Prisco, è l’ultimo lavoro di Edizioni Fioranna che rivela le sfumature diglidi unamolto legata a suo nonno. Sono inseparabili, ma a un certo punto nonno Tommaso purtroppo si ammala. La mamma, per consolarla, le regala un oggetto molto caro al nonno: il suo quaderno dio.inizia così il suo percorso alla scoperta di, delle sue leggende e delle sue tradizioni. ...

Un appuntamento dedicato a storie straordinarie che nascono dal buio, da in terre lontane, ... Costanza Di Quattro (alle 20 al Teatro Coop) con e il Monsù (Baldini e Castoldi):