I frugali hanno vinto e la Bce si è inchinata La stoccata di Piga

(Di martedì 14 giugno 2022) C’è poco da scherzare con uno spread quasi a 250 punti base e un rendimento sui Btp decennali oltre il 4%. Il debito italiano è tornato sotto pressione, all’indomani dell’annunciata stretta sui tassi da parte della Banca centrale europea e dell’assordante silenzio su un possibile scudo anti-spread futuro. I mercati non l’presa bene e qualcuno dovrà regolarsi di conseguenza, a cominciare dal governo italiano, spiega a Formiche.net, Gustavo, economista e docente a Tor Vergata e saggista. Lo scorso venerdì abbiamo assistito a un terremoto sui mercati e oggi non va meglio, i rendimenti sono oltre il 4%. Adesso che cosa dobbiamo aspettarci? Dipenderà come al solito dalla politica: da sempre gli spread sono docili sudditi. Ma come tutti i sudditi, sono rapidi a carpire al volo chi sono i padroni. In questo caso è evidente come abbiano intuito il ...

Pubblicità

formichenews : I frugali hanno vinto e la #Bce si è inchinata. La stoccata di @GustavoPiga L'intervista di @gianluzappo ??… - ontherailaway : @Laura_Virgy @gstarwind Sogno che già era svanito quando si è costruito il PNRR e che i 'frugali' hanno ribadito no… - dottcorbelli : @GuidoCrosetto I governi italiani da decenni hanno deciso di non tutelare l'Italia Cribbio abbiamo circa la stessa… - nicolagiacobbi : @OGiannino @EnricoLetta Ma dai ancora con ste pippe son vent anni che le aziende italiane dovevano riorganizzarsi e… -

Tebigeek

Ma la strada è tutta in salita: 13 Paesi su 27già espresso il loro scetticismo in una ... ma anche dai Paesi Bassi e da altri membri "" sul superamento delle politiche fiscali", dice a ...... superando la grossolana contrapposizione tra "" e "spendaccioni". Rivalutare i parametri Le ... sono state calcolate negli anni Ottanta esenso solo nell'ipotesi di una crescita del 3 per ... "Non sono affari tuoi": adolescente difeso per essersi scagliato contro il patrigno frugale "Ci sono tanti contributi", il commento del capo del servizio dei portavoce. Da Sassoli "un appello alla responsabilità. Tutti si avvantaggiano dei benefici del Mercato europeo e anche i paesi che han ...Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Svezia rispondono al piano franco-tedesco per "limitare il rischio per tutti gli Stati membri". Ma la proposta non sembra avere molto respiro ...