Guerra in Ucraina: gli aggiornamenti in tempo reale (Di martedì 14 giugno 2022) Oggi si conta il 111esimo giorno di Guerra tra Ucraina e Russia, senza nessun accenno a voler cessare il conflitto. Di seguito le notizie più salienti delle ultime 24 ore. "Resa o morte. Il costo umano della battaglia di Severodonetsk è terrificante". Queste sono le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il capo di Stato si è espresso anche sulla questione degli aiuti dalla Germania: "Ci offra sostegno senza equilibrismi con Mosca" ha richiesto. Il presidente francese, Emmanuel Macron, è atteso oggi in Romania per salutare i circa 500 soldati d'Oltralpe dispiegati in una base Nato dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Dovrebbe seguire poi una visita in sostegno alla Moldavia e poi una visita a Kiev. Macron, quest'anno eletto anche presidente dell'Ue, dovrebbe recarsi in Ucraina insieme al premier ...

