Germania-Italia | dove vederla in TV e in streaming | orario e probabili formazioni

(Di martedì 14 giugno 2022) L’del CT Roberto Mancini si prepara ad affrontare la trasferta del Borussia-Park valevole per il quarto turno del gruppo A3 di UEFA Nations League. A Mönchengladbach, vedremo dunque il secondo incrocio ravvicinato con la formazione tedesca guidata da Flick, dopo l’1-1 dell’andata di Bologna, firmato da Pellegrini per gli azzurri e Kimmich per gli avversari. Classifica del gruppo che vede al momento l’capolista a 5 punti, frutto del qui sopracitato pareggio e della vittoria ai danni dell’Ungheria, che segue sorprendentemente a 4 punti dopo aver sconfitto l’Inghilterra per 1-0 nel primo turno e pareggiato 1-1 con la. A seguire, quindi, i tedeschi al 3o posto con 3 punti, scaturiti da ben 3 pareggi consecutivi; fanalino di coda gli inglesi a 2 punti, con 2 pareggi e una sconfitta....

Pubblicità

masechi : ?? Lindner, ministro delle Finanze della Germania: stop ai sussidi, tornerà il tetto al debito. I tedeschi si prepar… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Germania ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Borussia-Park - #Mönchengladbach ?? In diretta su… - RaiNews : La Russia ha incassato - dai combustibili fossili - 93 miliardi di euro in 100 giorni di guerra. L'Italia è il terz… - miagmarsuren : RT @francelenzi: L'Italia è già tornata più competitiva del periodo della lira (93-97), ma nella singolare partita con la Germania (che ved… - francelenzi : L'Italia è già tornata più competitiva del periodo della lira (93-97), ma nella singolare partita con la Germania (… -

E' la partita che chiude la stagione italiana del calcio. Alle 20:45 l'affronta a Monchengladbach lanella quarta giornata della Nations League . Gli azzurri guidano il gruppo 3 con 5 punti, frutto di una vittoria (contro l'Ungheria) e due pareggi (contro ...Lo studio, condotto in collaborazione con Retail Economics , prende in esame un campione di 5.250 famiglie in Francia,, Spagna, Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito . "Mai ...L‘esordio di tanti giovani ed una ritrovata compattezza difensiva, i grandi passi avanti fatti dall’Italia nelle ultime settimane sono sotto gli occhi di tutti. Gli azzurri questa sera scenderanno in ...Così come in Italia anche nel Paese tedesco lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica non tiene il passo della diffusione delle EV ...