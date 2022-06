Gazzetta – Palermo, Brunori verso la Cremonese, su di lui pure Samp e Salernitana (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 10:54:13 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla rosea: Ariedo Braida si è mosso per primo sul bomber del Palermo promosso in Serie B, 29 reti in stagione, di proprietà della Juventus, provando a bruciare la concorrenza di Salernitana e Sampdoria Per Matteo Brunori si possono aprire le porte della Serie A. Dopo una stagione da sogno con la maglia del Palermo, 29 reti e il successo nei playoff che ha riportato il club siciliano in Serie B, sulle tracce dell’attaccante si muove con decisione la Cremonese. Il giocatore è di proprietà della Juventus, i rosanero potrebbero esercitare il diritto di riscatto sul cartellino ma bisognerebbe portare a termine il cambio di proprietà prima di tuffarsi sul mercato. Nel frattempo i ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 10:54:13 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla rosea: Ariedo Braida si è mosso per primo sul bomber delpromosso in Serie B, 29 reti in stagione, di proprietà della Juventus, provando a bruciare la concorrenza didoria Per Matteosi possono aprire le porte della Serie A. Dopo una stagione da sogno con la maglia del, 29 reti e il successo nei playoff che ha riportato il club siciliano in Serie B, sulle tracce dell’attaccante si muove con decisione la. Il giocatore è di proprietà della Juventus, i rosanero potrebbero esercitare il diritto di riscatto sul cartellino ma bisognerebbe portare a termine il cambio di proprietà prima di tuffarsi sul mercato. Nel frattempo i ...

