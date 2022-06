Gasparri: «A Roma i cassonetti traboccano di rifiuti e le strade sono invase da topi e cinghiali» (Di martedì 14 giugno 2022) (ITALPRESS) – «L’apertura della stazione metro di Vigna Clara costituisce un importante punto di partenza per il collegamento della zona Nord di Roma con l’area metropolitana. In una città dove il trasporto pubblico si muove prevalentemente sull’emergenza, la stazione di Vigna Clara, da sola, non basta, però, a risolvere il problema. sono necessari interventi mirati e programmati al fine di mantenere il decoro di zone interessate da un importante flusso turistico, vista la presenza di alberghi e la vicinanza a strutture ricettive, come l’Olimpico o come il Flaminio, il vecchio stadio della Capitale da anni esposto all’incuria e lasciato abbandonato alle ortiche». Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. «Interventi spot, seppure attesi, non aiutano alla ripresa – ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) (ITALPRESS) – «L’apertura della stazione metro di Vigna Clara costituisce un importante punto di partenza per il collegamento della zona Nord dicon l’area metropolitana. In una città dove il trasporto pubblico si muove prevalentemente sull’emergenza, la stazione di Vigna Clara, da sola, non basta, però, a risolvere il problema.necessari interventi mirati e programmati al fine di mantenere il decoro di zone interessate da un importante flusso turistico, vista la presenza di alberghi e la vicinanza a strutture ricettive, come l’Olimpico o come il Flaminio, il vecchio stadio della Capitale da anni esposto all’incuria e lasciato abbandonato alle ortiche». Lo dichiara il senatore Maurizio, commissario di Forza Italia perCapitale. «Interventi spot, seppure attesi, non aiutano alla ripresa – ...

