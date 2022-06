Elena Del Pozzo: La bambina rapita a Catania è stata trovata morta, ad ucciderla è stata la madre (Di martedì 14 giugno 2022) La bambina di cinque anni scomparsa lunedì a Tremestieri Etneo, nei pressi di Catania, è stata ritrovata morta grazie alla confessione della madre La madre, Martina Patti, di 23 anni, ne ha fatto ritrovare il corpo dopo le “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori: la donna ha confessato di avere ucciso la figlia nella sua abitazione a Mascalucia una volta rientrate dall’asilo. Ha poi nascosto il cadavere in un vicino terreno agricolo abbandonato, cercando di scavare una buca nel quale seppellire il corpo della piccola. Il rapimento era una messa in scena Il rapimento, raccontato dalla mamma nelle prime ore dopo la scomparsa della bambina, era una messa in scena per coprire l’omicidio. La donna aveva ... Leggi su influencertoday (Di martedì 14 giugno 2022) Ladi cinque anni scomparsa lunedì a Tremestieri Etneo, nei pressi di, èrigrazie alla confessione dellaLa, Martina Patti, di 23 anni, ne ha fatto ritrovare il corpo dopo le “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori: la donna ha confessato di avere ucciso la figlia nella sua abitazione a Mascalucia una volta rientrate dall’asilo. Ha poi nascosto il cadavere in un vicino terreno agricolo abbandonato, cercando di scavare una buca nel quale seppellire il corpo della piccola. Il rapimento era una messa in scena Il rapimento, raccontato dalla mamma nelle prime ore dopo la scomparsa della, era una messa in scena per coprire l’omicidio. La donna aveva ...

