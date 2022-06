Donazione sangue, giornata di sensibilizzazione. Mottola: “L’emergenza ormai è cronica” (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In occasione della giornata mondiale della Donazione del sangue, anche Benevento ha vissuto un importante momento di sensibilizzazione su questa pratica che salva molte vite. Con l’impegno dell”Associazione Italiana Lotta alle Leucemie – Sezione Mottola di Benevento Ail e il gruppo Fratres in piazza Castello un camper dell’Azienda San Pio ha sostato per tutta la mattinata per la raccolta del sangue dai donatori volontari. Buona l’affluenza mattutina in città e la campagna è stata densa di risultati. Il vice presidente dell’Ail Salvatore Mottola ha sottolineato: “E’ ormai diventata cronica la mancanza di sangue non solo nel periodo estivo. La pandemia non ha fatto altro che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In occasione dellamondiale delladel, anche Benevento ha vissuto un importante momento disu questa pratica che salva molte vite. Con l’impegno dell”Associazione Italiana Lotta alle Leucemie – Sezionedi Benevento Ail e il gruppo Fratres in piazza Castello un camper dell’Azienda San Pio ha sostato per tutta la mattinata per la raccolta deldai donatori volontari. Buona l’affluenza mattutina in città e la campagna è stata densa di risultati. Il vice presidente dell’Ail Salvatoreha sottolineato: “E’diventatala mancanza dinon solo nel periodo estivo. La pandemia non ha fatto altro che ...

