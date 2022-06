Consiglio, Campo Utili: via libera alle richieste della Lega (Di martedì 14 giugno 2022) Bergamo. In sede di Consiglio si torna a parlare anche di ordini del giorno Legati ai quartieri e l’occasione è quella proposta da Luisa Pecce che avanza un ordine del giorno, appunto, Legato al Campo Utili. La consigliera della Lega lo fa proponendo una serie di idee e iniziative volte a garantire uno spazio all’aperto maggiore rispetto anche a quanto già previsto nel progetto di riqualificazione. In particolare, la richiesta fatta ai membri del Consiglio, è quella di poter garantire uno spazio esterno nei pressi del bar per poter favorire l’accesso e l’afflusso delle famiglie e dagli utenti e una tavola esplicativa al monumento dedicato al generale Utili, oltre che di prevedere il rimpiazzamento degli alberi che verranno abbattuti. ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 giugno 2022) Bergamo. In sede disi torna a parlare anche di ordini del giornoti ai quartieri e l’occasione è quella proposta da Luisa Pecce che avanza un ordine del giorno, appunto,to al. La consiglieralo fa proponendo una serie di idee e iniziative volte a garantire uno spazio all’aperto maggiore rispetto anche a quanto già previsto nel progetto di riqualificazione. In particolare, la richiesta fatta ai membri del, è quella di poter garantire uno spazio esterno nei pressi del bar per poter favorire l’accesso e l’afflusso delle famiglie e dagli utenti e una tavola esplicativa al monumento dedicato al generale, oltre che di prevedere il rimpiazzamento degli alberi che verranno abbattuti. ...

