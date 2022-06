Calciomercato Torino, Djuricic opzione concreta: i dettagli (Di martedì 14 giugno 2022) La lista di nomi sul taccuino del dt Vagnati è molto lunga, c’è anche il profilo di Djuricic: il classe 1992 si libererà a zero dal Sassuolo, anche se vanno valutate le condizioni fisiche del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 14 giugno 2022) La lista di nomi sul taccuino del dt Vagnati è molto lunga, c’è anche il profilo di: il classe 1992 si libererà a zero dal Sassuolo, anche se vanno valutate le condizioni fisiche del...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il dialogo tra la #Juventus e #DiMaria va avanti. Come quello con l'#AtleticoMadrid per trattenere #Morata a Torino… - forumJuventus : Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? Si attende la chiusura dell’affare che porterà Pogba di nuovo a Torino… - DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, offerta per Bassette del @SMCaen. Interesse del @AS_Monaco per #Belotti - Pall_Gonfiato : #Torino - #Vagnati potrebbe chiudere a breve per il trequartista ormai ex #Sassuolo #Djuricic #calciomercato… - infoitsport : Calciomercato Milan – Belotti lascia il Torino e sogna i rossoneri -