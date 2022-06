Bonus 200 euro, non è automatico per i dipendenti: ecco il modulo di autocertificazione (fac simile) per richiederlo (Di martedì 14 giugno 2022) 50/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022. In particolare, i datori di lavoro, spiegano i consulenti del lavoro, dovranno erogare nella busta paga di luglio la somma di ... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 giugno 2022) 50/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022. In particolare, i datori di lavoro, spiegano i consulenti del lavoro, dovranno erogare nella busta paga di luglio la somma di ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferior… - peterkama : Bonus 200 euro, non è automatico per i dipendenti: c’è un modulo per ottenerlo I consulenti del lavoro hanno notato… - spooner_del : @MolinariRik abbia pazienza deputato onorevole, ma ora devo pure fare domanda per sto cesso di bonus da 200 euro co… - spooner_del : @matteosalvinimi abbia pazienza deputato onorevole, ma ora devo pure fare domanda per sto cesso di bonus da 200 eur… - spooner_del : @GiuseppeConteIT abbia pazienza ex presidente, ma ora devo pure fare domanda per sto cesso di bonus da 200 euro co… -