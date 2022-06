Bimba rapita nel Catanese | notte di testimonianze e indagini

(Di martedì 14 giugno 2022) E' stata unadi raccolta di prove, verifiche e ricerche per i carabinieri e la Procura di Catania impegnati nell' inchiesta sul sequestro di Elena, la bambina di 5 anniieri mentre era in ...

Notte di raccolta di prove, verifiche e ricerche per i carabinieri e la Procura di Catania impegnati nell' inchiesta sul sequestro di Elena, la bambina di 5 anniieri mentre era in auto con la madre a Piano di Tremestieri Etneo. Ai militari dell'Arma della tenenza di Mascalucia, paese dove vive, la donna ha raccontato, disperata in lacrime, che stava ...Elena Del Pozzo, la ricostruzione e le prove È stata una notte di raccolta di prove, ... Da quanto si è appreso, il nucleo familiare vivrebbe insieme ai nonni dellae non è dato sapere, al ...(Adnkronos) – Notte in caserma per i genitori della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di quattro anni rapita ieri pomeriggio da tre uomini incappucciati mentre la bimba era con la madre a ...La mamma si è presentata sconvolta ai carabinieri della Tenenza di Mascalucia. Ha raccontato che la sua bimba, la piccola Elena, cinque anni a luglio, era ...