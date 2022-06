Bimba rapita nel Catanese | la mamma | L' ho uccisa io La confessione choc

(Di martedì 14 giugno 2022) Dramma nel, a Tremestieri. Una bambina di 5 anni è statain pieno giorno all'uscita dall'asilo. La madre erà presente e ha descritto così la terribile scena. "Ero andata a prendere mia figlia — ha riferito in lacrime la donna e lo riporta il Corriere della Sera — eravamo appena uscite, quando la nostra auto è stata bloccata. Hanno preso la, lei urlava ma l’hanno a caricata su un’altra auto e sono scappati. "Una bambina di 5 anni è stata portata via da tre persone armate e incappucciate... fate girare questo post». L’appello, con tanto di foto, nome e indirizzo della piccola, è cominciato a girare sui social dal primo pomeriggio di ieri. Un passaparola diventato virale poche ore dopo che la madre della bambina era entrata sconvolta negli uffici della tenenza dei carabinieri del suo paese, Mascalucia, in provincia di ...

Pubblicità

fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - TgLa7 : ++ Bimba rapita nel Catanese, trovato il cadavere ++ - Agenzia_Ansa : E' stata la madre a fare trovare il corpo di Elena, 5 anni, di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di u… - alba54239901 : RT @Agenzia_Ansa: E' stata la madre a fare trovare il corpo di Elena, 5 anni, di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di uomini… - interrisnews : La madre ha confessato l'omicidio della piccola #Elena ???? -

Una notizia tremenda: e' stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anniieri a Tremestieri etneo. Ad ucciderla è stata la madre. Il delitto sarebbe commesso dopo che ...della,...... sarebbe statapoco dopo avere lasciato l'asilo mentre era con la madre a bordo di un'auto che sarebbe stata bloccata dagli uomini armati. Caricata lasu un'altra vettura, sarebbero ...In un primo momento si pensava che la sua bambina fosse stata rapita da alcuni uomini armati e incappucciati ... compreso tra via Turati e via Teocrito a Mascalucia. LEGGI: Catania, bimba trovata ...Elena Del Pozzo, la piccola rapita a Catania, è stata trovata morta su indicazioni della madre. Si lavora per scoprire il movente dell'omicidio.