Alis On Tour a Napoli con Giovannini e Manfredi. Grimaldi: Più Marebonus, no a supertasse. Contenuti i costi dei nostri noli (Di martedì 14 giugno 2022) “Continuano a preoccupare gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei carburanti, che hanno portato ad un rallentamento. Guardiamo ad esempio ai prezzi di Brent, IFO e gasolio, che sono aumentati in due anni del +337% per il Brent, del +463% per l’IFO e del +511% per il gasolio. Ciò ha determinato, nello stesso arco temporale, un aumento del +400% dei noli delle navi contenitori e del +500% delle navi rinfusiere. Invece, grazie agli investimenti e ad uno spirito maggiormente collaborativo degli armatori, nel settore Ro-Ro i noli sono aumentati solo del +20% e su talune linee sono rimasti essenzialmente invariati, dimostrando così una grande resilienza di questo comparto. Un dato decisamente importante, considerando che proprio nelle Autostrade del Mare il nostro Paese detiene una quota di mercato del 43,6%, al primo posto tra i vettori mondiali”. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) “Continuano a preoccupare gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei carburanti, che hanno portato ad un rallentamento. Guardiamo ad esempio ai prezzi di Brent, IFO e gasolio, che sono aumentati in due anni del +337% per il Brent, del +463% per l’IFO e del +511% per il gasolio. Ciò ha determinato, nello stesso arco temporale, un aumento del +400% deidelle navi contenitori e del +500% delle navi rinfusiere. Invece, grazie agli investimenti e ad uno spirito maggiormente collaborativo degli armatori, nel settore Ro-Ro isono aumentati solo del +20% e su talune linee sono rimasti essenzialmente invariati, dimostrando così una grande resilienza di questo comparto. Un dato decisamente importante, considerando che proprio nelle Autostrade del Mare il nostro Paese detiene una quota di mercato del 43,6%, al primo posto tra i vettori mondiali”. ...

