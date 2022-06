Von der Leyen cerca l’unità dei 27 per portare l’Ucraina nell’Ue (Di lunedì 13 giugno 2022) KIEV – La presidente della commissione europea, Ursula Von der Leyen, cerca l’unità dei 27 per portare l’Ucraina nell’Ue: “La sfida e’ una posizione unitaria che rifletta la grandezza di queste decisioni”. Prima di scendere dal treno che da Kiev l’ha riportata in Polonia attraversando mezza Ucraina in una notte, von der Leyen ha dunque voluto ribadire un concetto che, da qui al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, sara’ anche uno schema di lavoro. E lo schema, in fondo, e’ semplice: riunire i 27 Paesi membri attorno al si’ all’Ucraina. Staremo a vedere. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 giugno 2022) KIEV – La presidente della commissione europea, Ursula Von derdei 27 per: “La sfida e’ una posizione unitaria che rifletta la grandezza di queste decisioni”. Prima di scendere dal treno che da Kiev l’ha riportata in Polonia attraversando mezza Ucraina in una notte, von derha dunque voluto ribadire un concetto che, da qui al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, sara’ anche uno schema di lavoro. E lo schema, in fondo, e’ semplice: riunire i 27 Paesi membri attorno al si’ al. Staremo a vedere. L'articolo L'Opinionista.

