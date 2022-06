Ultime Notizie Roma del 13-06-2022 ore 09:10 (Di lunedì 13 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura gli exit poll delle elezioni amministrative 2022 i primi verdetti centrodestra avanti nelle grandi città potrebbe prendere il turno c’è a Palermo oggi a Genova il punto di portare a casa anche L’Aquila anche a Catanzaro dove essere però necessario il secondo turno il centro-sinistra è in testa a Verona con la sorpresa Damiano Tommasi che sfrutta le divisioni a destra per tenersi dietro il quotatissimi Tosi e sboarina uno dei due e stasera sarà fuori dalla corsa la coalizione con il PD e avanti a Parma dove servirà sicuramente in valuta e poi inizierà oggi alle 14 la precedenza sarà data alle comunali poi eventualmente si procederà con le elezioni circoscrizionali per il referendum sulla giustizia sull’abolizione della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura gli exit poll delle elezioni amministrativei primi verdetti centrodestra avanti nelle grandi città potrebbe prendere il turno c’è a Palermo oggi a Genova il punto di portare a casa anche L’Aquila anche a Catanzaro dove essere però necessario il secondo turno il centro-sinistra è in testa a Verona con la sorpresa Damiano Tommasi che sfrutta le divisioni a destra per tenersi dietro il quotatissimi Tosi e sboarina uno dei due e stasera sarà fuori dalla corsa la coalizione con il PD e avanti a Parma dove servirà sicuramente in valuta e poi inizierà oggi alle 14 la precedenza sarà data alle comunali poi eventualmente si procederà con le elezioni circoscrizionali per il referendum sulla giustizia sull’abolizione della ...

