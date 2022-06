UFFICIALE – La decisione dell’IFAB sui cinque cambi a partita! (Di lunedì 13 giugno 2022) A partite dalla prossima stagione, i cinque cambi a partita introdotti durante la pandemia diventeranno una norma permanente. Come riportato da calcioefinanza, la decisione dell’IFAB (International Football Association Board) è stata presa durante la 136a Assemblea Generale Annuale (AGM), tenutasi a Doha in Qatar e presieduta dal presidente Gianni Infantino. Presenti anche altri rappresentanti della FIFA, della FA, della FA irlandese, della FA scozzese, della FA gallese e dell’amministrazione IFAB. Tra i chiarimenti e le modifiche apportate, viene confermata inoltre l’attuale limitazione dei tre slot nei quali effettuare i cambi, in aggiunta all’intervallo. Infantino FIFA IFAB L’AGM ha trattato inoltre il tema delle sostituzioni aggiuntive per commozione cerebrale, delle possibili alternative ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) A partite dalla prossima stagione, ia partita introdotti durante la pandemia diventeranno una norma permanente. Come riportato da calcioefinanza, la(International Football Association Board) è stata presa durante la 136a Assemblea Generale Annuale (AGM), tenutasi a Doha in Qatar e presieduta dal presidente Gianni Infantino. Presenti anche altri rappresentanti della FIFA, della FA, della FA irlandese, della FA scozzese, della FA gallese e dell’amministrazione IFAB. Tra i chiarimenti e le modifiche apportate, viene confermata inoltre l’attuale limitazione dei tre slot nei quali effettuare i, in aggiunta all’intervallo. Infantino FIFA IFAB L’AGM ha trattato inoltre il tema delle sostituzioni aggiuntive per commozione cerebrale, delle possibili alternative ...

