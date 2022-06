Silvia Toffanin, finita l’avventura a Canale 5: voci sul suo futuro (Di lunedì 13 giugno 2022) Silvia Toffanin ha appena messo fine alla sua decennale avventura su Canale Cinque e adesso corrono veloci tra i corridoi Mediaset le voci sul futuro della conduttrice. La storica compagna di Pier Silvio Berlusconi è da ben sedici anni al timone di Verissimo tv, uno dei programmi più seguiti del palinsesto Mediaset, ma che cosa ne sarà ora della sua storica trasmissione? Silvia-Toffanin-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo quale sarà il futuro professionale di Silvia Toffanin, dopo la recente chiusura di uno dei suoi format più amati. Silvia Toffanin, il suo programma tv chiude Silvia Toffanin ha fatto il suo debutto nel magico ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 13 giugno 2022)ha appena messo fine alla sua decennale avventura suCinque e adesso corrono veloci tra i corridoi Mediaset lesuldella conduttrice. La storica compagna di Pier Silvio Berlusconi è da ben sedici anni al timone di Verissimo tv, uno dei programmi più seguiti del palinsesto Mediaset, ma che cosa ne sarà ora della sua storica trasmissione?-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo quale sarà ilprofessionale di, dopo la recente chiusura di uno dei suoi format più amati., il suo programma tv chiudeha fatto il suo debutto nel magico ...

Pubblicità

giulia_dradi : @SabryAngel25 Si, questo è vero, nel senso che Nunzio a Verissimo ha parlato di una fiamma ma che però non è del su… - MedInfinityIT : Tutte le interviste di #Verissimo della nostra Silvia Toffanin ti aspettano in streaming su Mediaset Infinity ?? - zazoomblog : “Il suo cuore batte per una bellissima 30enne” ma quale Silvia Toffanin: lui è pazzo di lei FOTO - #cuore #batte… - itsxandree : @mjmxnvsr_ @berlusconi lo chiediamo alla moglie del figlio, la grandissima silvia toffanin - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Siete pronti a rivivere le storie più belle ed emozionanti di #Verissimo? ?? La nostra Silvia Toffanin vi aspetta ORA su… -