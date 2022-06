Si può mangiare in spiaggia? Cosa dice il regolamento

Leggi su consumatore

(Di lunedì 13 giugno 2022) Esistono degli specifici diritti dei bagnanti, disposti per legge per tutelare il demanio pubblico. E’ consentito consumare cibo in? I bagnanti, anche se molti non lo sanno, hanno dei diritti garantiti per legge. Laed il mare sono beni paesaggistici demianiali, che non possono essere alienati. Ciò significa che non possono essere venduti L'articolo proviene da Consumatore.com.