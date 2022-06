Roma choc, in Prati una lite tra 14enni finisce a coltellate: grave un ragazzino di origini capoverdiane (Di lunedì 13 giugno 2022) Non ci sono parole per commentare quella che è la cronaca di una lite avvenuta in serata nella Capitale, fra due ragazzini di appena 14 anni. Parliamo di un fatto che da sempre accompagna la pubertà degli adolescenti più ‘turbolenti’ ma, il livello di violenza raggiunto oggi è davvero inimmaginabile. 14enne accoltellato in Prati: le liti tra ragazzini, anche ‘dure’, sono un classico ma il coltello è pura follia Questo perché, come dicevamo, le ‘baruffe’ o vere e proprie scazzottate – per quanto deprecabili – rappresentano un ‘classico’ dell’adolescenza. Ma che oggi una futile litigata possa degenerare, fino a finire a coltellate, è veramente scioccante. Come è possibile infatti pensare, che un ragazzino possa uscire di casa con un coltello in tasca? 14enne accoltellato in Prati: la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) Non ci sono parole per commentare quella che è la cronaca di unaavvenuta in serata nella Capitale, fra due ragazzini di appena 14 anni. Parliamo di un fatto che da sempre accompagna la pubertà degli adolescenti più ‘turbolenti’ ma, il livello di violenza raggiunto oggi è davvero inimmaginabile. 14enne accoltellato in: le liti tra ragazzini, anche ‘dure’, sono un classico ma il coltello è pura follia Questo perché, come dicevamo, le ‘baruffe’ o vere e proprie scazzottate – per quanto deprecabili – rappresentano un ‘classico’ dell’adolescenza. Ma che oggi una futile litigata possa degenerare, fino a finire a, è veramente scioccante. Come è possibile infatti pensare, che unpossa uscire di casa con un coltello in tasca? 14enne accoltellato in: la ...

italiaserait : Roma choc, in Prati una lite tra 14enni finisce a coltellate: grave un ragazzino di origini capoverdiane - CrisciGloria : - Ao_estica_zz : RT @DanielaZini1: Covid, studio choc del Gemelli: i vaccini possono riacutizzare la fibrosi polmonare - DanielaZini1 : Covid, studio choc del Gemelli: i vaccini possono riacutizzare la fibrosi polmonare - TuttoSuRoma : #Roma. 'Complimenti per il lavoro, il premio è zero euro': la lettera choc inviata al dipendente di un supermercato -