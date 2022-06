(Di lunedì 13 giugno 2022) La Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in Ucraina. Lo afferma in un'intervista a Ria Novosti il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero ...

Pubblicità

NRegimenti : ????? Nico c'è una bellissima notizia ?? Dimmi... ?????'Mosca: dialogo aperto e riservato con il Vaticano' #UltimOra ??? - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Mosca: 'Dialogo aperto e riservato con Vaticano' #russia #vaticano #ucraina #paramonov - MediasetTgcom24 : Ucraina, Mosca: 'Dialogo aperto e riservato con Vaticano' #russia #vaticano #ucraina #paramonov - gianny0162 : L'Europa dovrà convivere con la Federazione Russa dopo la cessazione delle ostilità in Ucraina, ed è quindi necessa… - Sercit1 : RT @cjmimun: Mosca, dialogo aperto e riservato con Vaticano -

Manteniamo unaperto e riservato su una serie di questioni, principalmente legate alla situazione umanitaria in Ucraina", ha detto Paramonov. .08.54: "Accogliamo con favore gli sforzi del Vaticano"accoglie con favore gli sforzi di mediazione del Vaticano nella guerra in Ucraina e mantiene ocn la Santa Sede un"aperto, ...(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto in Ucraina. Lo afferma in ...La Russia accoglie con favore gli "sforzi di mediazione della Santa Sede" nel conflitto in Ucraina. Lo afferma in un'intervista a Ria Novosti il direttore del Primo dipartimento europeo del ministero ...