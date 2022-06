Maturità 2022 e mascherine, Galli: “Rispettare in ogni caso i limiti per le distanze” (Di lunedì 13 giugno 2022) MILANO – Per Massimo Galli, già direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, “richiedere ai ragazzi di portare la mascherina agli scritti della Maturità e toglierla, con le ragionevoli distanze, agli orali, ha senso. Anche durante lo scritto, comunque, potrebbe essere tolta se le distanze e le condizioni di aerazione sono accettabili. Mi ricordo di aver fatto la Maturità nel corridoio della mia scuola con un distanziamento notevole tra un banco e l’altro. In una situazione così, oggi non ci sarebbe bisogno di portarla”, spiega all’Adnkronos Salute. Non è dunque solo questione di mascherina: “Bisogna Rispettare in ogni caso i limiti per quanto riguarda le distanze e le norme di igiene che ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 giugno 2022) MILANO – Per Massimo, già direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, “richiedere ai ragazzi di portare la mascherina agli scritti dellae toglierla, con le ragionevoli, agli orali, ha senso. Anche durante lo scritto, comunque, potrebbe essere tolta se lee le condizioni di aerazione sono accettabili. Mi ricordo di aver fatto lanel corridoio della mia scuola con un distanziamento notevole tra un banco e l’altro. In una situazione così, oggi non ci sarebbe bisogno di portarla”, spiega all’Adnkronos Salute. Non è dunque solo questione di mascherina: “Bisognainper quanto riguarda lee le norme di igiene che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Stress, ansia, disturbi del sonno, sbalzi d'umore, ricorso a farmaci e molto altro. Questi gli effetti collaterali… - Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - Lopinionista : Maturità 2022 e mascherine, Galli: 'Rispettare in ogni caso i limiti per le distanze' - CristinaCmr : RT @Lopinionista: Maturità 2022, Lopalco: 'Mascherina per lo scritto e viso scoperto all'orale buon compromesso' - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Gli effetti collaterali della maturità post pandemia -